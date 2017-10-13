Газзаев считает необходимым тщательно доработать проект об аттестации спортивных тренеров

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") считает, что законопроект о введении квалификационных категорий спортивных тренеров требует ко второму чтению тщательной доработки и разъяснений по ряду вопросов.

"Мы [фракция "Справедливой России"] поддержим законопроект в первом чтении. Однако считаю, что без проекта положения Минспорта о порядке присвоения квалификационных категорий тренерам и критериев квалификационных требований готовить законопроект ко второму чтению нельзя", - заявил он, выступая в пятницу на пленарном заседании Госдумы при рассмотрении данной инициативы.

"Мы должны получить конкретные ответы на вопросы: как будет отражена специфика и особенности отдельных видов спорта, каким образом критерии квалификационных требований и сами квалификационные категории будут соответствовать международным спортивным стандартам, и, наконец, какие учреждения будут отвечать за подготовку тренеров, какие будут программы обучения и подготовки тренеров разных категорий", - заявил он.

По словам Газзаева, "суть законопроекта в том, чтобы Минспорт принял общие для всех федераций и всех видов спорта правила аттестации тренеров и критерии квалификационных требований для присвоения квалификационных категорий". "На основе такого документа региональные спортивные министерства будут определять кто тренер первой квалификационной категории, а кто тренер высшей квалификационной категории. Как себе авторы это представляют?", - задался вопросом депутат. По его мнению, "по такой схеме одни и те же люди будут присваивать квалификацию и тренерам по лыжному спору, и по борьбе, и по футболу, и по плаванию". "То есть не общероссийские спортивные организации, как сейчас, а региональные чиновники", - констатировал он.

Кроме того, Газзаев считает непонятным положение законопроекта о проведении аттестации тренеров на присвоение национальной категории общероссийскими спортивными организациями. "Что такое национальная категория? Как она вписывается в существующие правила международных спортивных федераций, мне не понятно", - указал депутат.

Политик уверен, что нужно работать над проблемой предоставления качественного обучения будущим тренерам. "В свое время в Советском Союзе существовала Высшая школа тренеров, которая базировалась в Центральном институте физкультуры, это было настоящее университетское образование, и все тренеры, которые его получали, фактически уже имели место работы. Плоды мы видим до сих пор - в российском футболе даже сейчас на первых ролях специалисты, которые проходили качественное обучение в те времена, а молодой тренерской школы не видно", - отметил Газзаев.

О законопроекте

Госдума приняла в пятницу в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести квалификационные категории спортивных тренеров и установить порядок их присвоения. Инициативу внесли в мае этого года депутаты "Единой России" и ЛДПР.

Изменения предусматривается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ" и другие законодательные акты РФ. "Предлагается предусмотреть виды квалификационных категорий тренеров и порядок их присвоения, а также расширить полномочия общероссийских спортивных федераций по проведению аттестации тренеров, в частности на присвоение национальной категории в установленном ими порядке", - отмечается в сопроводительных материалах.

Согласно законопроекту, предусматривается установить в РФ категории тренеров высшей, первой и второй квалификационных категорий, а порядок их присвоения тренерам и критерии квалификационных требований утверждаются Минспортом.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Дмитрия Свищева, в настоящее время в России отсутствуют единообразные подходы к проведению аттестации тренеров.