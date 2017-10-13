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Юнифайд-матч состоится в Калининграде в рамках тура кубка мира по футболу

Спорт
13 октября, 16:00 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 13, октября. /ТАСС

Главный трофей мирового футбольного первенства прибыл в Калининград на три дня в рамках мирового тура

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Наталья Ищенко

Наталья Ищенко

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Юнифайд-матч пройдет в Калининграде в рамках тура кубка мира по футболу. Об этом сообщила журналистам врио заместителя правительства области, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол чемпионата мира - 2018 от Калининграда Наталья Ищенко.

Матч пройдет в воскресенье в спорткомплексе "Юность". В рамках юнифайд-матча формируются смешанные команды, в которых вместе на поле выходят спортсмены, известные люди и люди с ограниченными возможностями. Вместе с детьми в рамках матча в Калининграде на поле выйдут ветераны калининградского футбольного клуба "Балтика", представители региональных и городских властей, депутаты областной думы.

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"Мы сейчас формируем список деток с различными нарушениями, которые смогут попасть на этот матч, у них будет уникальная возможность прямо там увидеть кубок, сфотографироваться с ним", - сказала Ищенко, отметив, что считает важным дать возможность детям прикоснуться к этому действу - чемпионату мира по футболу.

Главный трофей мирового футбольного первенства прибыл в Калининград на три дня в рамках мирового тура. В пятницу он был представлен на торжественной церемонии в областном Драматическом театре, а в предстоящие выходные на площади Победы в Калининграде будет развернут специальный шатер, где все жители и гости города смогут увидеть кубок из чистого золота своими глазами и сфотографироваться с ним.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч км.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге. Калининград примет четыре матча группового этапа турнира. Они пройдут на стадионе, строящемся на острове Октябрьский в центральной части города.

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