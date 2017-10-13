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Фетисов планирует обсудить проблемы российских олимпийцев с WADA, МОК, ООН и ЮНЕСКО

Спорт
13 октября, 16:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Спецпредставитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта рассказал, что первая задача - это встретиться с гендиректором WADA Оливье Ниггли

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Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Спецпредставитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов в ближайшее время проведет рабочие встречи с руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA), ООН, ЮНЕСКО и Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом он сообщил ТАСС.

В четверг Госдума назначила депутата от фракции "Единая Россия", двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Фетисова своим спецпредставителем в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта.

"У меня есть план, сейчас я занимаюсь подготовкой писем и обращений к международным организациям о том, что у нас появилась такая должность. Планирую сразу поехать на встречи с главами этих организаций - WADA, ООН, ЮНЕСКО и МОК. Для нас сейчас важна тема участия наших спортсменов в Олимпийских играх - обстановка не очень хорошая, но попробую разобраться в ситуации. Необходимо понять, что на самом деле происходит и как мы можем разрешить эту ситуацию", - сказал Фетисов.

"Первая задача это встретиться с гендиректором WADA (Оливье Ниггли - прим. ТАСС), мы с ним знакомы давно. Затем постараюсь побыстрее встретиться с руководством ЮНЕСКО", - заключил собеседник ТАСС.

В настоящее время две комиссии МОК ведут собственное расследование данных, содержащихся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады в Сочи, вторая, которую возглавляет швейцарец Самуэль Шмид, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами. По результатам работы комиссий будет решаться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, которая пройдет 9-25 февраля 2018 года.

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Фетисов, Вячеслав Александрович
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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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