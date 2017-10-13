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Первый канал получил предложение от ФХР по показу этапа Евротура в декабре

Спорт
13 октября, 16:13 UTC+3

По словам генерального продюсера канала Александра Файфмана, календарь у турнира сложный из-за нового формата, так что пока все на стадии обсуждения

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Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Первый канал получил предложение от Федерации хоккея России (ФХР) по трансляции домашнего этапа Евротура. Об этом сообщил ТАСС генеральный продюсер канала Александр Файфман.

С текущего года российский этап Еврохоккейтура включает в себя не четыре, а шесть участников (добавились сборные Канады и Южной Кореи). Соревнования пройдут с 13 по 17 декабря на московской арене "ВТБ Ледовый дворец". С 2006 по 2016 год турнир назывался Кубок Первого канала. В декабре прошлого года канал отказался показывать два матча сборной России из трех, мотивируя это низким интересом аудитории.

"Мы получили предложение от ФХР, но календарь сложный из-за нового формата турнира, так что пока мы на стадии обсуждения. Будет ли соревнование носить название Первого канала? Ну если мы его покажем, наверное. Но это не наш вопрос, спросите у федерации", - прокомментировал ситуацию Файфман.

Нынешний розыгрыш российского этапа станет юбилейным, 50-м по счету. В 1967 году соревнование называлось Турниром празднования 50-й годовщины Октябрьской революции, а в 1968-м - Международным турниром. С 1969 по 1996 год состязания носили название Турнир на призы газеты "Известия", с 1997 по 2002 год - Кубок "Балтики", в 2003 году - Московский международный турнир, в 2004-2005 годах - Кубок РОСНО.

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