Макропулос назвал рекомендацией требование к Илюмжинову не идти на выборы главы FIDE

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Заявление исполнительного комитета Международной шахматной федерации (FIDE) с требованием к действующему президенту организации Кирсану Илюмжинову не баллотироваться на этот пост в 2018 году носит рекомендательный характер. Об этом ТАСС сообщил заместитель президента FIDE Георгиос Макропулос.

Конгресс FIDE проходит в турецкой Анталье. За то, чтобы Илюмжинов больше не выдвигал свою кандидатуру, проголосовали 37 членов исполкома, против - 20.

"Это не требование, это своего рода запрос, Кирсан может выдвигаться на выборы, если пожелает. Мы не в силах запретить, но это наша позиция, - сказал Макропулос. - Я не говорю о том, чтобы Кирсан ушел, нет. Но я прошу его сделать паузу и не идти на ближайшие выборы".

"Кирсан слишком много упоминает в своих речах Россию и президента Путина. Это не идет на пользу ни FIDE, ни России", - добавил Макропулос.

В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг, заявив о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации. Кроме того, глава FIDE сообщил о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах президента организации, которые пройдут в сентябре 2018 года в Баку.

Илюмжинов возглавляет FIDE с ноября 1995 года.