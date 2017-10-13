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Коротаев возглавил юношескую сборную России по футболу, составленную из игроков 2003 г.р.

Спорт
13 октября, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Контракт рассчитан до конца 2019 года

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ТАСС, 13 октября. Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании контракта со Станиславом Коротаевым, который назначен старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2003 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Срок соглашения с тренером рассчитан до конца 2019 года. По информации РФС, юношеская сборная России, составленная из игроков 2003 года рождения, находится в стадии формирования, ее первые селекционные сборы запланированы на конец текущего года.

"Безусловно, для меня большая честь и огромная ответственность возглавить юношескую сборную России. Это очень важная и интересная работа, я хотел бы поблагодарить РФС за оказанное доверие. У меня достаточно большой опыт работы в детско-юношеском футболе - в течение длительного времени я трудился в Академии Коноплева, ижевском "Зените", столичном "Чертаново". С командами этих школ удалось девять раз выиграть первенства России, до конца года мы запланировали проведение двух селекционных сборов - в ноябре и декабре", - сказал Коротаев.

До этого Коротаев работал тренером в детско-юношеском футболе. С командами различных спортивных школ он девять раз выигрывал первенства России. В последнее время специалист работал с футболистами "Чертаново" 2000 года рождения, составляющими костяк юношеской сборной соответствующего возраста.

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