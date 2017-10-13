Коротаев возглавил юношескую сборную России по футболу, составленную из игроков 2003 г.р.

"Хосписная помощь — это философия безусловной любви и постоянной поддержки"В стране 13 октября, 17:09
Как "русский вопрос" влияет на выборы в ЭстонииМеждународная панорама 13 октября, 17:00
Художники Северной и Южной Осетии представят работы в ИталииКультура 13 октября, 16:58
Чесноков: смена климата может помешать Шараповой успешно выступить на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 13 октября, 16:54
Эксперты: регионам нужно создать экологические фонды для сбора компенсаций от предприятийВ стране 13 октября, 16:54
ВКС России с начала октября уничтожили в Сирии более 30 главарей террористовАрмия и ОПК 13 октября, 16:53
Число пострадавших на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22Происшествия 13 октября, 16:49
Макропулос назвал рекомендацией требование к Илюмжинову не идти на выборы главы FIDEСпорт 13 октября, 16:42
Дошкольники Сахалина познакомятся с природой с помощью интерактивного оборудованияСоциальная ответственность 13 октября, 16:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 октября. Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании контракта со Станиславом Коротаевым, который назначен старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2003 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Срок соглашения с тренером рассчитан до конца 2019 года. По информации РФС, юношеская сборная России, составленная из игроков 2003 года рождения, находится в стадии формирования, ее первые селекционные сборы запланированы на конец текущего года.
"Безусловно, для меня большая честь и огромная ответственность возглавить юношескую сборную России. Это очень важная и интересная работа, я хотел бы поблагодарить РФС за оказанное доверие. У меня достаточно большой опыт работы в детско-юношеском футболе - в течение длительного времени я трудился в Академии Коноплева, ижевском "Зените", столичном "Чертаново". С командами этих школ удалось девять раз выиграть первенства России, до конца года мы запланировали проведение двух селекционных сборов - в ноябре и декабре", - сказал Коротаев.
До этого Коротаев работал тренером в детско-юношеском футболе. С командами различных спортивных школ он девять раз выигрывал первенства России. В последнее время специалист работал с футболистами "Чертаново" 2000 года рождения, составляющими костяк юношеской сборной соответствующего возраста.