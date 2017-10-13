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Федерация хоккея на траве Белоруссии предлагает России проводить совместный чемпионат

Спорт
13 октября, 16:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Планируется, что в турнире будут участвовать по шесть мужских и женских команд

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МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация хоккея на траве Белоруссии выступила с предложением к своим российским коллегам о проведении в 2018 году союзного чемпионата Белоруссии и РФ по этому виду спорта. Об этом сообщил ТАСС глава Белорусской федерации хоккея на траве Александр Екименко.

"Это наша вторая попытка реализовать идею о проведении совместного чемпионата, - заметил Екименко. - В прошлом году не получилось".

По словам Екименко, хоккей на траве как в России, так и в Белоруссии, сейчас переживает непростые времена, но продолжает развиваться. "Количество занимающихся этим видом спорта растет, появляются новые поля, - заметил собеседник ТАСС. - Но наши соперники из стран Европы ушли серьезно вперед. Проведение совместного чемпионата позволит набраться опыта и сократить это отставание. Мужские клубы России сильнее белорусских, а у женщин - наоборот".

Согласно регламенту, участники совместного чемпионата будут нести только транспортные расходы, а оплата проживания, питания, аренды и т.д. будут осуществляться за счет бюджета Союзного государства. Один турнир планируется провести в Санкт-Петербурге, другой - в Минске.

"Мы сегодня еще раз обращались к российским коллегам, чтобы те ускорили рассмотрение вопроса в Министерстве спорта России об участии в таком чемпионате, - рассказал Екименко. - Нужно быстрее решить этот вопрос, так как совсем скоро у Союзного государства будет сверстан бюджет на следующий год. Если все затянется, то ничего из нашего предложения опять не получится".

Планируется, что в турнире примут участие по шесть мужских и женских команд.

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