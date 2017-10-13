Президент ПСЖ предоставил экс-генсеку ФИФА Вальке в пользование виллу в Италии

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ТАСС, 13 октября. Президент французского клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи предоставил бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке в пользование виллу на Сардинии в качестве подкупа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление полиции.
Международная федерация футбола начала расследование в отношении Аль-Хелаифи.
12 октября прокуратура Швейцарии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении президента ПСЖ, который также является генеральным директором BeIN Media Group (компания специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий), и Вальке. Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. Отмечается, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу стоимостью €7 млн в качестве взятки за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира.
17 сентября 2015 года комитет ФИФА по этике в связи с внутренним расследованием временно освободил Вальке от исполнения обязанностей генерального секретаря. Чиновник подозревался в коррупции, а также организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года. 9 января 2017 года экстренный комитет ФИФА уволил Вальке с должности генерального секретаря. 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике чиновник был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет.
В 2016 году власти Швейцарии возбудили уголовное дело в отношении Вальке в связи с "различными действиями" криминального характера, связанными со злоупотреблением служебным положением. Расследование по этому делу на данный момент не завершилось. На данный момент швейцарскими властями получено 180 сообщений о коррупционных действиях в мировом футболе. Министерство юстиции и полиции Швейцарии проводит расследования по 25 уголовным делам и в настоящее время анализирует изъятые документы, содержащие около 19 терабайт данных.