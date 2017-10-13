Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент ПСЖ предоставил экс-генсеку ФИФА Вальке в пользование виллу в Италии

Спорт
13 октября, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Международная федерация футбола открыла предварительное расследование в отношении Нассера Аль-Хелаифи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Нассер Аль-Хелаифи

Нассер Аль-Хелаифи

© EPA/IAN LANGSDON

ТАСС, 13 октября. Президент французского клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи предоставил бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке в пользование виллу на Сардинии в качестве подкупа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление полиции.

Международная федерация футбола начала расследование в отношении Аль-Хелаифи.

12 октября прокуратура Швейцарии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении президента ПСЖ, который также является генеральным директором BeIN Media Group (компания специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий), и Вальке. Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. Отмечается, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу стоимостью €7 млн в качестве взятки за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира.

17 сентября 2015 года комитет ФИФА по этике в связи с внутренним расследованием временно освободил Вальке от исполнения обязанностей генерального секретаря. Чиновник подозревался в коррупции, а также организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года. 9 января 2017 года экстренный комитет ФИФА уволил Вальке с должности генерального секретаря. 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике чиновник был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет.

В 2016 году власти Швейцарии возбудили уголовное дело в отношении Вальке в связи с "различными действиями" криминального характера, связанными со злоупотреблением служебным положением. Расследование по этому делу на данный момент не завершилось. На данный момент швейцарскими властями получено 180 сообщений о коррупционных действиях в мировом футболе. Министерство юстиции и полиции Швейцарии проводит расследования по 25 уголовным делам и в настоящее время анализирует изъятые документы, содержащие около 19 терабайт данных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коррупционный скандал в ФИФА
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
2
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
3
Нацбанк Украины запретил проводить операции с банкнотами с изображением Крыма
4
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
5
Эксперты: слова Порошенко о выполнении минских соглашений подрывают доверие Европы к Киеву
6
Госкино Украины запретило показ трех российских фильмов
7
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама