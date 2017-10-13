Вице-президент РФС: аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составами

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МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Команды Аргентины и Испании выставят на товарищеские матчи со сборной России по футболу сильнейшие составы. Об этом ТАСС заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.
В пятницу было объявлено, что российские футболисты сыграют с аргентинцами 11 ноября, а с испанцами - 14 ноября. Оба матча состоятся в России.
"Это очень серьезные соперники, мы хотели увидеть именно таких соперников, мы обещали их привезти. Такие матчи помогут нам качественно подготовиться к чемпионату мира. Интерес публики и так очень высокий, нам очень приятно, что Испания и Аргентина приедут в сильнейших составах, нас ждут аншлаги на этих матчах и, надеюсь, в будущем", - сказал Анохин.
Ранее сообщалось, что игра между сборными России и Аргентины пройдет в "Лужниках", однако пока официального подтверждения данная информация не получила. "Афишировать это [проведение игры в "Лужниках"] пока не стоит, но мы на это очень надеемся. "Лужники" - это самое яркое место на футбольной карте страны, поэтому было бы хорошо сыграть именно там. Весной обязательно привезем еще топ-соперников для сборной", - отметил Анохин.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.