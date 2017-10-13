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Главный тренер сборной США Арена подал в отставку после непопадания команды на ЧМ-2018

Спорт
13 октября, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Под его руководством американцы ранее дважды участвовали в финальной стадии чемпионатов мира (2002, 2006)

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ТАСС, 13 октября. Главный тренер сборной США Брюс Арена покинул свой пост после непопадания команды на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола США.

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"Я покидаю свой пост, но хочу выразить благодарность за предоставленную мне возможность, - сказал Арена. - Для любого тренера самая большая привилегия - управлять национальной сборной страны".

Сборная США проиграла в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) команде Тринидада и Тобаго (1:2) и не смогла квалифицироваться в финальную часть турнира. Напрямую в финальную часть вышли сборные Мексики (21 очко), Коста-Рики (16) и Панамы (13). Команда Гондураса (13) проведет стыковые матчи с командой Австралии. Сборная США набрала 12 очков, Тринидада и Тобаго - 6.

Арена возглавлял сборную США дважды - с 1998 по 2006 и с 2016 по 2017 год, под его руководством американцы дважды участвовали в финальной стадии чемпионатов мира (2002, 2006) и дважды становились обладателями Золотого кубка КОНКАКАФ (2000, 2005).

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