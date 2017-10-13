Российский боец Анкалаев дебютирует в UFC в 2018 году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) россиянин Магомед Анкалаев дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Он подписал контракт с UFC. Дебют состоится уже в 2018 году", - сказал Магомедов.

Анкалаев также три раза становился чемпионом России, является чемпионом организации World fighting championship Akhmat (WFCA). Боец выступает в весовой категории до 93 кг.

Всего на его счету девять побед и ни одного поражения.