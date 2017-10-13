Российский боец Анкалаев дебютирует в UFC в 2018 году

Газзаев: сборной России не нужно бояться команд Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:30
Украина подала в ВТО третий иск против РоссииЭкономика и бизнес 13 октября, 18:29
Заболотный: сборная России получит огромный опыт в матчах с командами Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:20
ЧМ-2019 по бенди, перенесенный из Иркутска, пройдет в шведском ВенерсборгеСпорт 13 октября, 18:04
Сбербанк готов оказать помощь крупным компаниям при вхождении на рынок СКФОСеверный Кавказ 13 октября, 18:01
Награждены победители конкурса ИТ-компаний GoTech 2017Новости партнеров 13 октября, 17:57
Вице-президент РФС: аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составамиСпорт 13 октября, 17:56
Эксперты: нехватка кадров и недостаток сырья тормозят развитие виноделия на СтавропольеСеверный Кавказ 13 октября, 17:54
Фернандо Йерро проведет церемонию жеребьевки европейских стыковых матчей ЧМ-2018Спорт 13 октября, 17:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) россиянин Магомед Анкалаев дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
"Он подписал контракт с UFC. Дебют состоится уже в 2018 году", - сказал Магомедов.
Анкалаев также три раза становился чемпионом России, является чемпионом организации World fighting championship Akhmat (WFCA). Боец выступает в весовой категории до 93 кг.
Всего на его счету девять побед и ни одного поражения.