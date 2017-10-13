Свищев: требования в США наказать РФ за допинг связаны с невыходом их сборной на ЧМ-2018

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Очередные заявления спортивных функционеров США принять меры в отношении РФ за допинг связаны с непопаданием американской сборной на предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом заявил в пятницу журналистам член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Газета New York Times ранее опубликовала заявление генерального секретаря Олимпийского комитета США Скотта Блэкмуна, который призвал "срочно реагировать на допинг в России, особенно учитывая, что до зимних Олимпийских игр осталось 4 месяца". Блэкмун также отметил, что "отсутствие реакции на отчет [главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда] Макларена, который был опубликован более 15 месяцев назад, крайне разочаровывает".

"Хотел бы напомнить, что отчет Макларена вызывает довольно много вопросов о качестве предоставленных свидетельств. Уже не один раз суды признавали их несостоятельными и недостаточными. Поэтому требовать наказать Россию на базе сомнительного отчета, мягко говоря, несерьезно", - прокомментировал публикации в американской прессе Свищев.

"Я уверен, что все эти очередные всплески эмоций с их [США] стороны связаны, в первую очередь, с непопаданием сборной США на предстоящий чемпионат мира по футболу - 2018. Они же, как я думаю, планировали "игнорировать" наш чемпионат. А тут упустили такой шанс", - отметил парламентарий.

"Хочу посоветовать нашим западным коллегам меньше времени, денег и сил тратить на организацию антироссийской пропаганды, а внутри своей страны разобраться с ситуацией, почему их национальная сборная не смогла пройти отбор на чемпионат", - подчеркнул Свищев. По мнению политика, "высказывания со стороны США в духе "нужно наказать" не ведут к конструктивным решениям действительно существующих вопросов, а портят и без того сложные отношения".

Американская сборная впервые за 31 год не смогла пробиться на чемпионат мира, последний турнир, который пропустили американцы, прошел в 1986 году в Мексике.