Совет ФИФА обсудит сумму призовых чемпионата мира 2018 года

ТАСС, 13 октября. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на ближайшем заседании обсудит сумму призовых чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заседание совета ФИФА пройдет в индийской Калькутте 27 октября. Это заседание станет первым для генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина в качестве члена совета организации. Сорокин был выбран в совет ФИФА 20 сентября.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.