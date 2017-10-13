Будогосский сообщил, что ничего не знает об уходе Егорова из департамента судейства РФС

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский не знает ничего о том, что его заместитель Александр Егоров намерен покинуть свой пост и вернуться к судейству. Об этом Будогосский рассказал ТАСС.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что Егоров ушел из департамента судейства и хочет возобновить карьеру арбитра.

"У меня нет такой информации, всю неделю мы с ним общались, он на своем месте. Я удовлетворен тем, что он делал, он сумел наладить работу на участке, которым занимался - он член контрольно-квалификационной комиссии, налаживал работу судей, которые работают в Футбольной национальной лиге, потому что это проблемный участок. Он работает очень эффективно", - сказал Будогосский.

"Уйти может любой человек в любое время. Но сейчас у меня нет такой информации", - добавил собеседник ТАСС.

Егоров занимает пост заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС с июля текущего года.