Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Будогосский сообщил, что ничего не знает об уходе Егорова из департамента судейства РФС

Спорт
13 октября, 19:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС считает, что его заместитель работает очень эффективно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский

© Евгений Волчков/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский не знает ничего о том, что его заместитель Александр Егоров намерен покинуть свой пост и вернуться к судейству. Об этом Будогосский рассказал ТАСС.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что Егоров ушел из департамента судейства и хочет возобновить карьеру арбитра.

"У меня нет такой информации, всю неделю мы с ним общались, он на своем месте. Я удовлетворен тем, что он делал, он сумел наладить работу на участке, которым занимался - он член контрольно-квалификационной комиссии, налаживал работу судей, которые работают в Футбольной национальной лиге, потому что это проблемный участок. Он работает очень эффективно", - сказал Будогосский.

"Уйти может любой человек в любое время. Но сейчас у меня нет такой информации", - добавил собеседник ТАСС.

Егоров занимает пост заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС с июля текущего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
2
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
3
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
4
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
5
Украина подала в ВТО третий иск против России
6
США внесли в санкционный список КСИР Ирана
7
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама