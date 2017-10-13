Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: сборная России по футболу хотела бы сыграть с аргентинцами в Москве

Спорт
13 октября, 19:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В пятницу РФС объявил о том, что сборная России сыграет с аргентинцами 11 ноября, а 14 ноября встретится с испанцами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России намерена провести товарищеский матч с командой Аргентины в Москве. Об этом ТАСС рассказал вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В пятницу РФС объявил о том, что сборная России сыграет с аргентинцами 11 ноября, а 14 ноября встретится с испанцами. Обе игры состоятся в России, при этом точные места проведения матчей РФС не назвал.

"Конечно, хотелось бы с аргентинцами сыграть в Москве. Также хотелось бы, чтобы Петербург принял матч с испанцами - там хороший стадион, город блестяще провел Кубок конфедераций. В ближайшее время расставим все точки над i и объявим [точные места проведения матчей], работа идет", - сказал Мутко.

Глава РФС сообщил, что соперники российской сборной привезут своих лучших игроков. "Условия контрактов таковы, что и аргентинцы, и испанцы должны приехать сильнейшими составами", - заявил он.

"Это очень важные матчи для наших ребят. Думаю, они будут очень интересны и для болельщиков, и для нашей сборной. Эти матчи помогут нам хорошо подготовиться к чемпионату мира", - отметил Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Смотрите также

Газзаев: сборной России не нужно бояться команд Испании и Аргентины

Заболотный: сборная России получит огромный опыт в матчах с командами Испании и Аргентины

Вице-президент РФС: аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составами

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
2
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
3
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
4
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
5
Украина подала в ВТО третий иск против России
6
США внесли в санкционный список КСИР Ирана
7
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама