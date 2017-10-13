Мутко: сборная России по футболу хотела бы сыграть с аргентинцами в Москве

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России намерена провести товарищеский матч с командой Аргентины в Москве. Об этом ТАСС рассказал вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В пятницу РФС объявил о том, что сборная России сыграет с аргентинцами 11 ноября, а 14 ноября встретится с испанцами. Обе игры состоятся в России, при этом точные места проведения матчей РФС не назвал.

"Конечно, хотелось бы с аргентинцами сыграть в Москве. Также хотелось бы, чтобы Петербург принял матч с испанцами - там хороший стадион, город блестяще провел Кубок конфедераций. В ближайшее время расставим все точки над i и объявим [точные места проведения матчей], работа идет", - сказал Мутко.

Глава РФС сообщил, что соперники российской сборной привезут своих лучших игроков. "Условия контрактов таковы, что и аргентинцы, и испанцы должны приехать сильнейшими составами", - заявил он.

"Это очень важные матчи для наших ребят. Думаю, они будут очень интересны и для болельщиков, и для нашей сборной. Эти матчи помогут нам хорошо подготовиться к чемпионату мира", - отметил Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.