Мутко: сборная России по футболу хотела бы сыграть с аргентинцами в Москве

Мутко: сборная России по футболу хотела бы сыграть с аргентинцами в МосквеСпорт 13 октября, 19:56
США внесли в санкционный список КСИР ИранаМеждународная панорама 13 октября, 19:48
Будогосский сообщил, что ничего не знает об уходе Егорова из департамента судейства РФССпорт 13 октября, 19:42
"Вавилон-Берлин": самый русский немецкий сериалКультура 13 октября, 19:40
Хартли заменит Гасли в команде "Торо Россо" на Гран-при СШАСпорт 13 октября, 19:29
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублейЭкономика и бизнес 13 октября, 19:01
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против ИранаМеждународная панорама 13 октября, 18:52
Кириенко и Пападимитриу оценили готовность Олимпийского парка Сочи к Фестивалю молодежиОбщество 13 октября, 18:49
Файфман: Первый канал планирует транслировать Олимпийские игры 2018 года в большом объемеСпорт 13 октября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России намерена провести товарищеский матч с командой Аргентины в Москве. Об этом ТАСС рассказал вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
В пятницу РФС объявил о том, что сборная России сыграет с аргентинцами 11 ноября, а 14 ноября встретится с испанцами. Обе игры состоятся в России, при этом точные места проведения матчей РФС не назвал.
"Конечно, хотелось бы с аргентинцами сыграть в Москве. Также хотелось бы, чтобы Петербург принял матч с испанцами - там хороший стадион, город блестяще провел Кубок конфедераций. В ближайшее время расставим все точки над i и объявим [точные места проведения матчей], работа идет", - сказал Мутко.
Глава РФС сообщил, что соперники российской сборной привезут своих лучших игроков. "Условия контрактов таковы, что и аргентинцы, и испанцы должны приехать сильнейшими составами", - заявил он.
"Это очень важные матчи для наших ребят. Думаю, они будут очень интересны и для болельщиков, и для нашей сборной. Эти матчи помогут нам хорошо подготовиться к чемпионату мира", - отметил Мутко.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.