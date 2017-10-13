Мутко: сборная России может провести заграничный сбор перед ЧМ-2018

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МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу в преддверии чемпионата мира 2018 года может отправиться на заграничный сбор. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Система подготовки, скорее всего, будет взята из опыта Кубка конфедераций, а потом в положенные сроки вернемся [в Россию]", - сказал Мутко.
Российская сборная готовилась к Кубку конфедераций 2017 года в австрийском Нойштифте, сбор длился с 26 мая по 3 июня. Турнир проходил в России с 17 июня по 2 июля, российская команда не сумела выйти из группы, победив новозеландцев (2:0), но уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.