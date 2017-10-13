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Клейбанова и Дьяченко сыграют друг с другом в первом круге квалификации "ВТБ Кубка Кремля"

Спорт
13 октября, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Всего wild card в квалификацию турнира получили россиянки Маргарита Гаспарян, Елена Рыбакина, Софья Лансере и Клейбанова

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ТАСС, 13 октября. Маргарита Гаспарян, Елена Рыбакина, Софья Лансере и Алиса Клейбанова получили wild card (специальное приглашение - прим. ТАСС) для участия в квалификационном турнире "ВТБ Кубок Кремля". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Гаспарян в первом круге квалификации встретится с Валентини Грамматикопулу из Греции. Рыбакина проведет стартовый поединок на турнире против чешки Петры Крейсовой. Лансере сыграет с Мариной Заневской из Бельгии, Клейбанова - с соотечественницей Виталией Дьяченко.

Для 23-летней Гаспарян нынешний "ВТБ Кубок Кремля" станет первым турниром после травмы. Она не выступала с Уимблдона-2016. Рыбакина является победительницей летнего командного Кубка Европы в возрастной категории до 18 лет. 17-летняя Лансере добралась до полуфинала юниорского Уимблдона-2017 в одиночном разряде и парного юниорского турнира US Open-2017 в дуэте с Камиллой Рахимовой. 28-летняя Клейбанова на Кубке Кремля в 2013 году дошла до четвертьфинала.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

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