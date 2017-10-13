Бой Харитонов - Минаков запланирован на май 2018 года в Сургуте

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Поединок между российскими бойцами ММА Виталием Минаковым и Сергеем Харитоновым запланирован на май 2018 года в Сургуте в рамках Fight Nights. Об этом ТАСС сообщил президент организации Камил Гаджиев.
"Мы хотим провести этот бой в мае 2018 года", - сказал он.
Харитонов, выступающий в организациях М-1 и Bellator, в своем последнем поединке 22 июля победил болевым приемом бразильца Джеронимо дос Сантоса. Всего на его счету 26 побед и шесть поражений.
Минаков - бывший чемпион Bellator, в его активе 20 побед и ни одного поражения. Он также имеет действующий контракт с Bellator.