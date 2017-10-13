Тренеру Каррере понравилась реакция "Спартака" на пропущенный мяч в игре с "Ахматом"

ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера отметил реакцию своей команды на пропущенный гол в матче против "Ахмата". Об этом он рассказал журналистам.

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Грозном, стала 100-й, проведенной на "Ахмат-Арене".

"Нас ждал тяжелый матч на тяжелом поле с командой, которая много бегает и играет в организованный футбол. Для нас это важная победа. У нас были некоторые ошибки, но мне понравилась компактность, реакция на пропущенный мяч и спортивная злость моей команды", - сказал Каррера.

"Спартак тянул время? Это часть футбола, все команды делают это. Я не заметил каких-то критических моментов. Пауза на матчи сборных пошла нам на пользу, мы отдохнули. Единственная проблема этих пауз, что у нас нет много времени для подготовки к конкретному матчу", - отметил он.

Каррера считает полузащитника Дениса Глушакова важным игроком команды. "Глушаков провел хороший матч. Он делает большой объем работы, забивает, думаю, что для любого тренера он был бы важным игроком", - добавил специалист.

В следующем туре "Спартак" 21 октября примет пермский "Амкар".