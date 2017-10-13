Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренеру Каррере понравилась реакция "Спартака" на пропущенный мяч в игре с "Ахматом"

Спорт
13 октября, 22:09 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 13, октября. /ТАСС

"Спартак" одержал победу над грозненским клубом со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Александр Демьянчук/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера отметил реакцию своей команды на пропущенный гол в матче против "Ахмата". Об этом он рассказал журналистам.

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Грозном, стала 100-й, проведенной на "Ахмат-Арене".

"Нас ждал тяжелый матч на тяжелом поле с командой, которая много бегает и играет в организованный футбол. Для нас это важная победа. У нас были некоторые ошибки, но мне понравилась компактность, реакция на пропущенный мяч и спортивная злость моей команды", - сказал Каррера.

"Спартак тянул время? Это часть футбола, все команды делают это. Я не заметил каких-то критических моментов. Пауза на матчи сборных пошла нам на пользу, мы отдохнули. Единственная проблема этих пауз, что у нас нет много времени для подготовки к конкретному матчу", - отметил он.

Каррера считает полузащитника Дениса Глушакова важным игроком команды. "Глушаков провел хороший матч. Он делает большой объем работы, забивает, думаю, что для любого тренера он был бы важным игроком", - добавил специалист.

В следующем туре "Спартак" 21 октября примет пермский "Амкар".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма
2
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
3
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
4
Захарова: США могли преднамеренно не допустить военных РФ к участию в мероприятиях в ООН
5
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
6
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
7
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама