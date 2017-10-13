Команда Крамника сыграла вничью на клубном Кубке Европы по шахматам

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ТАСС, 13 октября. Российский "Глобус" сыграл вничью с командой Alkaloid со счетом 3-3 в шестом туре клубного Кубка Европы по шахматам среди мужчин и женщин, который проходит в турецком Гёйнюке.
Все партии противостояния завершились вничью. Российскую команду в матче представляли Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Денис Хисматуллин, Александр Грищук, Владимир Крамник и голландец Аниш Гири.
На турнире в Турции выступают еще две российские мужские команды. "Медный всадник", который представляют россияне Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, уступил азербайджанской команде Odlar Yurdu со счетом 2,5-3,5. Legacy Square Capital, за которую заявлены россияне Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Александр Злочевский, победила израильский Beer Sheva со счетом 3,5-2,5.
В женском турнире российская "Югра", за которую выступают россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина из Украины, сыграла вничью с Odlar Yurdu со счетом 2-2. Legacy Square Capital, которую представляют Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина, проиграла батумскому клубу NONA со счетом 1-3.
"Глобус" с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице открытого турнира, Legacy Square Capital - на шестой строчке (девять очков), "Медный всадник" с восемью очками - седьмое место. В женском - "Югра" занимает четвертое место (восемь очков), Legacy Square Capital - седьмая (шесть очков).
В открытом турнире выступают 36 команд, в женском - 12. В составе команд по шесть участников и по двое запасных, в женском - по четыре и по одной запасной. Команды играют по швейцарской системе в семь туров, турнир завершится 14 октября.