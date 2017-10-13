Тренер "Валенсии": "Химки" перевернули ход матча Евролиги в четвертой четверти

СКА победил "Салават Юлаев" в матче КХЛСпорт 13 октября, 22:17
БК "Химки" с победы над "Валенсией" стартовал в новом сезоне ЕвролигиСпорт 13 октября, 22:10
Тренеру Каррере понравилась реакция "Спартака" на пропущенный мяч в игре с "Ахматом"Спорт 13 октября, 22:09
Роухани заявил, что США не могут в одиночку аннулировать сделку по иранскому атомуМеждународная панорама 13 октября, 21:51
Сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира по керлингу в микстеСпорт 13 октября, 21:38
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов КрымаПолитика 13 октября, 21:34
ФРГ, Франция и Великобритания остаются привержены сделке по ИрануМеждународная панорама 13 октября, 21:28
"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата РоссииСпорт 13 октября, 21:26
Тимошенко намерена баллотироваться в президенты УкраиныМеждународная панорама 13 октября, 21:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЫТИЩИ /Московская область/, 13 октября. /ТАСС/. Баскетболисты российского клуба "Химки" добились победы в матче Евролиги с "Валенсией" за счет хорошей игры в четвертой четверти. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер испанцев Чус Видоретта.
В пятницу "Химки" стартовали с победы в Евролиге, обыграв дома "Валенсию" - 75:70.
"Прежде всего, хочу поздравить соперника с победой. Матч получился сложным, мы контролировали игру в первой и третьей четвертях, провели наравне второй отрезок. Но отдам должное баскетболистам "Химок" в четвертой четверти, когда они перевернули ход встречи с ног на голову. Сложно прийти в себя, когда прилетает сразу 14 очков", - сказал Видоретта.
Следующий матч Евролиги "Валенсия" проведет дома 20 октября против турецкого "Анадолу Эфес".