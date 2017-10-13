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Тренер "Валенсии": "Химки" перевернули ход матча Евролиги в четвертой четверти

Спорт
13 октября, 23:02 UTC+3 МЫТИЩИ область/ 13, октября. /ТАСС

В пятницу "Химки" стартовали с победы в Евролиге, обыграв дома "Валенсию" со счтеом 75:70

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МЫТИЩИ /Московская область/, 13 октября. /ТАСС/. Баскетболисты российского клуба "Химки" добились победы в матче Евролиги с "Валенсией" за счет хорошей игры в четвертой четверти. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер испанцев Чус Видоретта.

В пятницу "Химки" стартовали с победы в Евролиге, обыграв дома "Валенсию" - 75:70.

"Прежде всего, хочу поздравить соперника с победой. Матч получился сложным, мы контролировали игру в первой и третьей четвертях, провели наравне второй отрезок. Но отдам должное баскетболистам "Химок" в четвертой четверти, когда они перевернули ход встречи с ног на голову. Сложно прийти в себя, когда прилетает сразу 14 очков", - сказал Видоретта.

Следующий матч Евролиги "Валенсия" проведет дома 20 октября против турецкого "Анадолу Эфес".

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