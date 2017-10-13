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Голкипер ХК "Сочи" Шикин заявил, что не имел умысла нанести травму Артюхину

Спорт
13 октября, 23:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В середине второго периода при счете 1:0 в пользу московского "Динамо" вратарь нанес удар клюшкой Артюхину, за что был удален до конца игры, место в воротах "Сочи" занял Константин Барулин

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин не хотел нанести травму форварду московского "Динамо" Евгению Артюхину в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он сообщил журналистам.

В пятницу "Динамо" со счетом 4:3 в серии буллитов победило "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. В середине второго периода при счете 1:0 в пользу бело- голубых Шикин нанес удар клюшкой Артюхину, за что был удален до конца игры. Место в воротах "Сочи" занял Константин Барулин.

"У меня ни в коем случае не было умысла нанести Артюхину травму, - сказал Шикин. - Была такая игра, где борьба на каждом уголке площадки. Боролись с ним, получилось ,что судьи так расценили этот момент".

"Спасибо ребятам, что не бросили играть, а сплотились и почти выиграли этот матч. Не было эйфории после победы над СКА. Много эмоций отняла та игра, но "Динамо" - это серьезный клуб, на такие матчи выходишь, как на последний бой", - заключил голкипер "Сочи".

Также итоги матча прокомментировал форвард сочинцев Алексей Цветков, который до прошедшего лета выступал в "Динамо". "Да, наверное, сегодня был не самый обычный матч. Был чисто рабочий подход к игре. Конечно, хотел поблагодарить болельщиков за время, которые мы здесь провели вместе", - сказал нападающий.

Летом нынешнего года "Динамо" сменило юридическое лицо и не выплатило бывшим игрокам долги по зарплате. "Есть ли подвижки в плане выплаты денег от предыдущего руководства? Какие подвижки? Какие деньги", - прокомментировал ситуацию Цветков.

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