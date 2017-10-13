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Кононов: футболисты "Ахмата" снова наступили не те же грабли в матче против "Спартака"

Спорт
13 октября, 23:15 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 13, октября. /ТАСС

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России

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ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /ТАСС/. Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Олег Кононов считает, что его команда снова наступила на те же грабли, пропустив быстрый гол в матче со "Спартаком" после того, как смогла сравнять счет. Об этом он рассказал журналистам.

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Грозном, стала 100-й, проведенной на "Ахмат-Арене".

"Тяжело анализировать такую игру сразу по горячим следам. Команда сыграла хороший второй тайм, первый тайм был плохой. Почему-то начали прижиматься к своим воротам, из-за чего пропустили, а сами создавали мало проблем вратарю соперника. К сожалению, наступаем на те же грабли и пропускаем после того, как забиваем. Трудно сказать, почему это происходит, мне самому это как ножом по сердцу", - сказал Кононов.

В следующем туре "Спартак" 21 октября примет пермский "Амкар", "Ахмат" на следующий день в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом".

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