Барцокас: баскетболисты "Химок" проявили характер в матче Евролиги с "Валенсией"

МЫТИЩИ /Московская область/, 13 октября. /ТАСС/. Баскетболисты российского клуба "Химки" одержали победу над "Валенсией" за счет проявленного характера. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас.

В пятницу "Химки" стартовали с победы в Евролиге, обыграв дома испанскую "Валенсию" - 75:70.

"Мы одержали очень важную победу. Был крайне тяжелый матч, "Валенсия" - чемпион Испании, в некоторых моментах было сложно контролировать игру. У нас немного баскетболистов, которые имеют опыт выступления в Евролиге. Но отдам им должное, они проявили сегодня настоящий характер и волю к победе", - сказал Барцокас.

Также тренер отметил, что форвард Томас Робинсон прекрасно проходит адаптационный период в команде. "Робинсон прекрасно вписывается в команду, у него хорошая адаптация, но нужно понимать, что ему еще нужно привыкнуть к судейству, к европейскому менталитету баскетбола. Уверен, что у него все получится и он принесет много пользы нашей команде", - отметил Бацоркас.

Следующий матч Евролиги "Химки" проведут дома 20 октября против литовского "Жальгириса".