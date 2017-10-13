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Глушаков: футболисты "Спартака" стараются играть так, как в чемпионском сезоне РФПЛ

Спорт
13 октября, 23:29 UTC+3 ГРОЗНЫЙ /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

"Спартак" одержал победу над "Ахматом" со счетом 2:1 в Грозном в матче 13-го тура чемпионата России по футболу

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Денис Глушаков

Денис Глушаков

© Артем Коротаев/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки футбольного клуба "Спартак" стараются играть в текущем чемпионате так, как в прошлом сезоне, когда стали чемпионами России. Об этом ТАСС рассказал капитан команды Денис Глушаков.

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

"Эмоции после матча с "Ахматом" только положительные. Очень рад, что наконец вернулся на поле, болеть - всегда плохо. Когда не можешь выходить на поле, еще сильнее переживаешь за ребят, так как не можешь им помочь. Хорошо, что в таком сложном матче у нас получилось показать характер и выиграть, такие эмоции всегда нужны команде", - сказал Глушаков.

"В матче против "Ахмата" для нас было важно продолжить менять черную полосу в чемпионате России на белую. Мы стремимся к тому, чтобы играть и ощущать себя на поле, как в прошлом сезоне. Согласен, что матч в Грозном напомнил некоторые игры минувшего сезона. У нас не все прям так безоблачно, есть ошибки, мы понимаем их, работаем над их исправлением", - добавил Глушаков.

"Я бы не сказал, что в начале сезона кто-то играл без желания. Желание было всегда, просто вместе с ним было невезение, которое еще больше разозлило команду. Сейчас у нас плотный график, каждая победа и положительные эмоции очень важны перед следующими играми", - подчеркнул капитан "Спартака".

В следующем туре "Спартак" 21 октября примет пермский "Амкар", "Ахмат" на следующий день в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом".

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