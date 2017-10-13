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Дженкинс: баскетбольному клубу "Химки" по силам замахнуться на победу в Евролиге

Спорт
13 октября, 23:36 UTC+3 МЫТИЩИ /Корр. ТАСС, Михаил Личков

По словам американского защитника команды, главное для игроков после победного матча с испанской "Валенсией" продолжать действовать в том же духе

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МЫТИЩИ /Московская область/, 13 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Баскетболистам российского клуба "Химки" по силам одержать победу в текущем розыгрыше Евролиги. Такое мнение ТАСС высказал защитник команды Чарльз Дженкинс.

В пятницу "Химки" стартовали с победы в Евролиге, обыграв дома испанскую "Валенсию" - 75:70.

"Сегодня получился колоссально сложный матч. Мы играли против одного из претендентов на "Финал четырех" в нынешнем розыгрыше Евролиги. Рад, что удалось одержать победу. Думаю, если мы продолжим в том же духе, то вполне сможем замахнуться на победу в текущем розыгрыше турнира", - сказал Дженкинс.

Также американский игрок отметил, что команде удалось победить после мотивирующей речи главного тренера клуба Георгиоса Барцокаса. "Первые два отрезка были очень сложными. Минимальный перевес в счете был и у нас, и у соперника. В перерыве тренер провел мотивирующую беседу, нам стало играть легче, и мы победили," - отметил Дженкинс.

Следующий матч Евролиги "Химки" проведут дома 20 октября против литовского "Жальгириса".

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