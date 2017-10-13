Комбаров: "Спартак" в матче против "Ахмата" был похож на себя образца прошлого сезона

ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. В матче чемпионата России против "Ахмата" футбольный клуб ""Спартак" был похож на себя образца прошлого сезона. Об этом ТАСС рассказал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

"Перед перерывом на матчи национальных сборных мы неплохо сыграли против "Урала", во встрече против "Ахмата" удалось закрепить положительные шаги. Где-то постепенно команда становится похожа на себя образца прошлого сезона, снова обретаем уверенность. Важно, что победы приходят не столько из-за каких-то футбольных качеств, сколько из-за того, что мы бьемся на поле друг за друга. Такие эмоции очень важны для команды, это видно по таким играм, как против "Ахмата", - сказал Комбаров.

Защитник "Спартака" провел 200-й матч в составе команды в чемпионатах России. 30-летний футболист стал вторым после бывшего капитана красно-белых Егора Титова, достигшим данной отметки. Всего в активе Титова 324 матча в первенстве страны. Третьим в этом списке идет Андрей Тихонов (192).

"После пропущенного гола была уверенность, что сможем победить, хотя пропускать ближе к концовке на выезде всегда очень сложно. Хорошо, что удалось быстро забить второй мяч и более менее спокойно довести игру до победы. Наши взаимодействие с Педро Рошей на фланге показались не совсем согласованными? Я такого не заметил, на протяжении игры несколько раз просил его помогать мне или прессинговать в тех или иных ситуация, он слушал, все было нормально", - добавил Комбаров.

В следующем туре "Спартак" 21 октября примет пермский "Амкар", "Ахмат" на следующий день в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом".