ЦСКА сыграет в гостях с "Краснодаром" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Три матча в Химках, Екатеринбурге и Краснодаре пройдут в субботу в 13-м туре чемпионата России по футболу. В центральной встрече тура сыграют претенденты на путевки в Лигу чемпионов - "Краснодар" и ЦСКА, тогда как "Динамо" в первом матче под руководством Дмитрия Хохлова примет хабаровский СКА.

Кубанский и армейский клубы набрали по 21 очку, на семь очков отставая от лидирующего "Зенита" и на пять - от "Локомотива". ЦСКА не пропускает уже четыре матча подряд, однако две предыдущие встречи подопечные Виктора Гончаренко завершили нулевыми ничьими, потеряв очки в матчах с командами из нижней части таблицы - "Динамо" и "Уфой". К тому же наставник армейцев из-за травм потерял целую группу ведущих футболистов - Василия Березуцкого, Александра Головина, Виктора Васина, Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума. Трое из этих футболистов - игроки центра поля, где традиционно сильно выглядит "Краснодар", чей стиль построен на владении мячом.

Однако и "Краснодар" Игоря Шалимова регулярно теряет очки, потерпев два поражения подряд - от "Зенита" и "Арсенала", причем аутсайдер из Тулы полностью переиграл кубанскую команду. В Туле был удален полузащитник Шарль Каборе, который с армейцами не сыграет.

В прошлом сезоне ЦСКА и "Краснодар" дважды сыграли вничью со счетом 1:1, хотя в 12 матчах чемпионата армейцы победили четырежды при трех поражениях. Очередная встреча пройдет на "Краснодар-Арене", начало - 19:00 мск. Главный арбитр - Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

Хохлов начинает против Хабаровска

Игровой день субботы стартует в 14:00 мск на "Арене- Химки", где "Динамо" сыграет против хабаровского СКА. Дальневосточники набрали лишь 11 очков - на одно больше бело-голубых, которые после серии неудач опустились на предпоследнее место, что привело к отставке Юрия Калитвинцева. Его сменил 41-летний Дмитрий Хохлов, ранее возглавлявший вторую команду "Динамо". Один из сильнейших российских полузащитников России начала века, Хохлов в "Динамо" завершил карьеру игрока в 2010 году, войдя в тренерский штаб бело-голубых.

В 2015 году Хохлов возглавил краснодарскую "Кубань", однако был уволен уже после восьми туров, не одержав ни одной победы. От молодого специалиста в "Динамо" ждут первой победы в премьер-лиге, учитывая, что хабаровчане - конкуренты в борьбе за выживание. Хохлову предстоит в первую очередь разобраться с нападением "Динамо", команда не может забить уже пять матчей подряд.

При этом в 12 матчах чемпионата СКА забил еще меньше, чем "Динамо" (восемь голов против девяти). Команда Алексея Поддубского в элите еще ни разу не победила в гостях, в предыдущем выездном матче проиграв "Амкару" (0:3).

"Динамо" и СКА впервые сыграют в премьер-лиге, зато в прошлом сезоне команды встречались в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Оба раза со счетом 3:2 победили динамовцы, причем пять голов в ворота армейцев забил Кирилл Панченко, выбывший из строя из-за серьезной травмы.

Матч в Химках пропустит дисквалифицированный защитник СКА Исмаил Эдиев, который год назад отличился в гостевом матче с "Динамо". Главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Скрипченко против "Урала"

В 16:30 мск "Урал" примет замыкающий турнирную таблицу "Анжи", который сумел в последних матчах отобрать очки у чемпиона "Спартака" и лидера "Зенита". Но в гостях в нынешнем сезоне "Анжи" еще не побеждал, пропустив в 12 матчах турнира больше всех - 27 мячей. "Урал", в составе которого дисквалифицирован защитник Грегор Балажиц, дома пока не проигрывает, а в случае победы над аутсайдером может подняться на шестое место.

Белорусский наставник "Анжи" Вадим Скрипченко ранее работал в "Урале", но год назад был уволен после домашнего поражения от "Терека" (1:4). Матч "Урала" и "Анжи" пройдет на "СКБ-Банк Арене" в Екатеринбурге, главный арбитр - Роман Галимов из Улан-Удэ.

13-й тур стартовал в пятницу, когда "Ахмат" проиграл дома "Спартаку" (1:2). В воскресенье встречаются "Уфа" и "Локомотив", "Ростов" и "Рубин", "Зенит" и "Арсенал". Завершится тур в понедельник матчем между "Амкаром" и "Тосно".

После 12 сыгранных матчей в чемпионате России лидирует "Зенит" - 28 очков. 26 очков набрал "Локомотив", по 21 - "Краснодар" и ЦСКА.