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Робинсон: баскетболисты "Валенсии" слишком рано поверили в победу в матче против "Химок"

Спорт
14 октября, 0:30 UTC+3 МЫТИЩИ /Корр. ТАСС, Михаил Личков

В пятницу "Химки" стартовали с победы в Евролиге, обыграв дома испанскую "Валенсию" - 75:70

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Игрок "Химок" Томас Робинсон в матче Евролиги по баскетболу между командами "Химки" (Химки, Россия) и "Валенсия" (Валенсия, Испания) на стадионе "Арена-Мытищи"

Игрок "Химок" Томас Робинсон в матче Евролиги по баскетболу между командами "Химки" (Химки, Россия) и "Валенсия" (Валенсия, Испания) на стадионе "Арена-Мытищи"

© Станислав Красильников/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 14 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Баскетболисты испанского клуба "Валенсия" преждевременно поверили в победу в матче против "Химок" в матче Евролиги. Такое мнение ТАСС высказал форвард "Химок" Томас Робинсон.

В пятницу "Химки" стартовали с победы в Евролиге, обыграв дома испанскую "Валенсию" - 75:70.

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"Получился хороший матч уровня Евролиги. В первой половине встречи были равные шансы на победу, в начале третьей четверти мы немного сдали, возможно, немного торопились в передачах. Четвертая четверть показала, что баскетболисты "Валенсии" слишком рано поверили в успех. Мы проявили волю к победе и заставили соперника ошибаться", - сказал Робинсон.

Также Робинсон отметил атмосферу на "Арене-Мытищи" и поблагодарил болельщиков баскетбольного клуба "Химки" за поддержку. "Хотелось бы отметить атмосферу на трибунах "Арены-Мытищи" и поблагодарить болельщиков за поддержку. На протяжении всей встречи они гнали нас вперед. Можно сказать, что они были шестым игроком нашей команды на площадке", - отметил Робинсон.

Следующий матч Евролиги клуб "Химки" проведет дома 20 октября против литовского "Жальгириса".

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