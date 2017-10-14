Федерер рассказал, что в Шанхае хочет взять реванш у дель Потро за поражение на US Open

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ТАСС, 14 октября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Шанхае хочет обыграть аргентинца Хуана-Мартина дель Потро и взять реванш за поражение в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису в сентябре. Слова Федерера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу АТР.
Федерер вышел в полуфинал турнира в Шанхае, обыграв в пятницу француза Ришара Гаске со счетом 7:5, 6:4.
"Думаю, что против Гаске был отличный матч. Иногда у нас проходили важные удары, мы создавали себе немало шансов. Мне понравилось, как мы играли, мы делали резаные удары, крутили, пробивали сильно, мы играли очень разнообразно", - сказал швейцарец.
"Надеюсь, что с Хуаном-Мартином дель Потро ничего серьезного. У него были проблемы с запястьем и раньше, поэтому его волнение понятно. Для меня ничего не меняется. Я готов выйти на корт в надежде взять реванш за US Open, где я не сумел его обыграть, хочу, чтобы Хуан-Мартин восстановился, и мы сыграли полноценный матч", - добавил Федерер.
Полуфинал между Федерером и дель Потро состоится в субботу, начало - 15:00 мск.