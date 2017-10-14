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Все российские клубы победили в матчах второго тура на Кубке мира по хоккею с мячом

Спорт
14 октября, 2:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

В заключительном матче второго тура "Енисей" разгромил норвежский "Стабек" со счетом 9:0

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ТАСС, 14 октября. Четыре российских клуба, которые выступают на Кубке мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене, одержали победы в своих матчах второго раунда группового турнира.

Иркутский клуб "Байкал-Энергия" со счетом 4:2 обыграл шведскую "Ветланду". В следующем матче в субботу иркутяне сыграют против "Эдсбюна" в субботу. Хабаровский "СКА-Нефтяник" победил шведский клуб "Сириус" (4:1), в субботу хабаровчане сыграют против "Венерсборга".

"Уральский трубник" из Первоуральска обыграл финский клуб "Вейтера" (5:1), а красноярский "Енисей" а заключительном матче тура разгромил "Стабек" со счетом 9:0.

Турнир завершится 15 октября. Победитель соревнований определится по итогам матчей плей-офф, куда выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980 году он получил статус Кубка мира. В прошлом году обладателем кубка стал шведский "Вестерос". "Енисей" четыре раза побеждал на турнире.

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