Кабмин утвердил список мер по внесению изменений в спортивное законодательство

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд мер по подготовке России к выполнению обязательств государства-участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. Подписанное распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.
"Утвердить прилагаемый план по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности Российской Федерации к выполнению обязательств государства-участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. Минспорту России осуществлять координацию плана", - говорится в тексте.
Как отмечается в пояснительной записке, план предусматривает приведение законодательства РФ в соответствие с положениями Конвенции. В частности, организаторов спортивных соревнований обяжут принимать меры по предотвращению конфликта интересов и предупреждению распространения инсайдерской информации. Проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные детские и юношеские спортивные соревнования будут запрещены. ФЗ "О физической культуре и спорте в Российский Федерации дополнят нормой, определяющей манипулирование спортивными соревнованиями - для этого в законодательные акты будут добавлены дополнительные понятия, такие, как "необычные ставки на спортивные соревнования", "подозрительные ставки на спортивные соревнования", "инсайдерская информация в сфере физической культуры и спорта" .
Россия присоединилась к Конвенции в сентябре 2014 года. Инициаторами разработки Конвенции выступили государства, являющиеся членами Совета Европы, а также международные организации, поддерживающие повышение роли государственного регулирования в предотвращении увеличения числа договорных матчей. Цель Конвенции - противодействие коррупции в спорте путем совершенствования государственного регулирования деятельности спортивных и букмекерских организаций.