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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо", победивший в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии булитов четыре раза, выигрывает в сериях послематчевых бросков благодаря везению, неплохому исполнительскому мастерству и успешной игре вратаря команды Александра Еременко. Такое мнение ТАСС высказал форвард бело-голубых Михаил Варнаков.
В пятницу "Динамо" со счетом 4:3 Б победило "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Варнаков забросил третью шайбу бело-голубых. "Динамо" пропустило три шайбы за gznm минут второго периода.
"Динамо" в нынешнем сезоне провело четыре матча, завершившихся послематчевой серией буллитов, и ни разу не проиграло. "Буллиты - это не только мастерство, но и везение. У нас есть неплохие исполнители, да и Еременко часто выручает", - считает Варнаков.
"Сложная игра, может быть, мы расслабились во втором периоде, но у соперника залетели все броски за эти несколько минут. Надо было играть более дисциплинированно и не допускать такого. Не могу сказать, что у меня началась белая полоса - просто необходимо стараться идти на ворота и все получится", - прокомментировал итоги встречи собеседник ТАСС.
В следующем матче московское "Динамо" примет нижнекамский "Нефтехимик" 15 октября.