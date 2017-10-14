Форвард "Вашингтона" Бэкстрем признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 14 октября. Шведский нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем назван первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В ночь на среду "Вашингтон" со счетом 5:2 на выезде обыграл "Нью-Джерси". Бэкстрем набрал 4 очка, забросив одну шайбу и отдать три результативные передачи. Российские нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набрали по два очка каждый.

Второй звездой дня стал шведский нападающий "Детройта" Хенрик Зеттерберг, набравший четыре очка (1+3) в победном матче против "Вегаса" (6:3).

Третьей звездой признан голкипер "Оттавы" Крейг Андерсон, отразивший все 25 бросков по своим воротам в матче с "Калгари" (6:0).