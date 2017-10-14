Теннисистка Кузнецова не выступит на "ВТБ Кубке Кремля" из-за травмы руки

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Восьмая "ракетка" мира россиянка Светлана Кузнецова снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля" из-за повреждения левой кисти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Кузнецова не сможет сыграть из-за травмы", - сказали в пресс-службе.

В основной сетке турнира россиянку заменит представительница Бельгии Марина Заневская.

32-летняя Кузнецова является первой "ракеткой" России, она побеждала на двух последних "Кубках Кремля" (2015, 2016).

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.