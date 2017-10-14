Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теннисистка Кузнецова не выступит на "ВТБ Кубке Кремля" из-за травмы руки

Спорт
14 октября, 11:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Первая "ракетка" России, победительница двух последних "Кубков Кремля" травмировала левую кисть

Поделиться
Материал из 1 страницы
Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Восьмая "ракетка" мира россиянка Светлана Кузнецова снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля" из-за повреждения левой кисти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Кузнецова не сможет сыграть из-за травмы", - сказали в пресс-службе.

В основной сетке турнира россиянку заменит представительница Бельгии Марина Заневская.

32-летняя Кузнецова является первой "ракеткой" России, она побеждала на двух последних "Кубках Кремля" (2015, 2016).

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ВТБ Кубок Кремля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
2
Россия предложила принять решение по изменению квот МВФ без длительных дискуссий
3
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
4
СНБО Украины сообщил об успешных испытаниях противотанкового ракетного комплекса
5
Порошенко объявил, что украинскую армию пополнят 200 единиц военной техники
6
Порошенко пообещал не допустить повторения ошибок прошлого
7
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама