Теннисистка Кузнецова не выступит на "ВТБ Кубке Кремля" из-за травмы руки

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МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Восьмая "ракетка" мира россиянка Светлана Кузнецова снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля" из-за повреждения левой кисти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
"Кузнецова не сможет сыграть из-за травмы", - сказали в пресс-службе.
В основной сетке турнира россиянку заменит представительница Бельгии Марина Заневская.
32-летняя Кузнецова является первой "ракеткой" России, она побеждала на двух последних "Кубках Кремля" (2015, 2016).
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.