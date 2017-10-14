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Памятная доска, посвященная трагедии на матче с "Харлемом", появится на арене ФК "Спартак"Спорт 14 октября, 11:46
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МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Памятная доска, посвященная трагическим событиям 1982 года на футбольном матче "Спартак" - "Харлем", появится на стадионе "Открытие-Арена". Об этом ТАСС рассказали в пресс- службе "Спартака".
Давка, унесшая жизни 66 болельщиков московской команды на стадионе "Лужники", произошла 20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА между "Спартаком" и голландским "Харлемом".
"По инициативе болельщиков клуб решил отдать дань памяти людям, пострадавшим и ставшим свидетелями той страшной трагедии, которая произошла 35 лет назад. На стадионе "Открытие-Арена" будет открыта памятная доска, матч 14-го тура чемпионата России начнется с минуты молчания. Также в день игры пройдут мероприятия в память о тех страшных событиях", - сказали в пресс-службе.
В матче 14-го тура чемпионата России "Спартак" примет на своем поле пермский "Амкар" 21 октября.