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Балахничев лишился почетного членства в совете Европейской легкоатлетической ассоциации

Спорт
14 октября, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Решение об исключении бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики было принято единогласно на конгрессе ЕАА в Вильнюсе

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Совет Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) в субботу единогласно принял решение об исключении бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева из числа почетных членов. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул.

"На конгрессе было принято решение об исключении Валентина Балахничева из числа почетных членов совета. За это проголосовали 50 делегатов, решение было принято единогласно", - заметил Гоцул.

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Конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации проходит 14 октября в Вильнюсе.

В январе 2016 года комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике пожизненно отстранила Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России Алексея Мельникова от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Балахничева признали виновным в том, что по договоренности с Мельниковым и другими лицами он решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую легкоатлетку Лилию Шобухову, нарушившую антидопинговые правила, если она заплатит за их молчание. Он также не сообщил в IAAF, что Шобухова перевела деньги Мельникову за продолжение выступлений. Кроме того, ему вменяли в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде-2012 и Чикагском марафоне - 2012.

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