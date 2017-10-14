Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля": официальная жеребьевка. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит официальная жеребьевка основной сетки женского и мужского турниров "ВТБ Кубок Кремля".
В жеребьевке и пресс-конференции по ее результатам примнимают участие член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России (ФТР), председатель Совета директоров турнира "ВТБ Кубок Кремля" Шамиль Тарпищев, вице-президент ФТР, член совета директоров Международной федерации тенниса, директор женского турнира "ВТБ Кубок Кремля" Алексей Селиваненко, директор мужского турнира "ВТБ Кубок Кремля" Амир Тарпищев, супервайзер женского турнира Тони Чо, супервайзер мужского турнира Джерри Армстронг, а также игроки WTA и ATP.
Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет в Москве с 14 по 22 октября 2017 года. Свое участие подтвердили Мария Шарапова, Елена Веснина и Екатерина Макарова, Паоло Карреньо Буста, Андрей Рублев, Карен Хачанов и другие известные игроки.