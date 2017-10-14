Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля": официальная жеребьевка. Видеотрансляция

Спорт
14 октября, 12:15 UTC+3

Соревнования начинаются в Москве с 14 октября и завершатся 22 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

В ТАСС проходит официальная жеребьевка основной сетки женского и мужского турниров "ВТБ Кубок Кремля".

В жеребьевке и пресс-конференции по ее результатам примнимают участие член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России (ФТР), председатель Совета директоров турнира "ВТБ Кубок Кремля" Шамиль Тарпищев, вице-президент ФТР, член совета директоров Международной федерации тенниса, директор женского турнира "ВТБ Кубок Кремля" Алексей Селиваненко, директор мужского турнира "ВТБ Кубок Кремля" Амир Тарпищев, супервайзер женского турнира Тони Чо, супервайзер мужского турнира Джерри Армстронг, а также игроки WTA и ATP.

Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет в Москве с 14 по 22 октября 2017 года. Свое участие подтвердили Мария Шарапова, Елена Веснина и Екатерина Макарова, Паоло Карреньо Буста, Андрей Рублев, Карен Хачанов и другие известные игроки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия ВТБ Кубок Кремля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
2
Россия предложила принять решение по изменению квот МВФ без длительных дискуссий
3
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
4
СНБО Украины сообщил об успешных испытаниях противотанкового ракетного комплекса
5
Порошенко объявил, что украинскую армию пополнят 200 единиц военной техники
6
Порошенко пообещал не допустить повторения ошибок прошлого
7
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама