Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Первушина получила wild card на турнир "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
14 октября, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Ранее wild card также был предоставлен другой российской теннисистке Марии Шараповой.

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 октября. Россиянка Олеся Первушина получила wild card (специальное приглашение) от организаторов "ВТБ Кубка Кремля" и примет участие в турнире. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее wild card также был предоставлен другой российской теннисистке Марии Шараповой.

17-летняя Первушина в 2016 году дошла до полуфинала юниорских турниров серии Большого шлема: Открытого чемпионата Франции и Уимблдона. Всего за свою карьеру она выиграла четыре турнира Международной федерации тенниса (ITF). Последний раз она побеждала в августе 2016 года на турнире в немецком Лейпциге.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ВТБ Кубок Кремля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
2
Россия предложила принять решение по изменению квот МВФ без длительных дискуссий
3
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
4
СНБО Украины сообщил об успешных испытаниях противотанкового ракетного комплекса
5
Порошенко объявил, что украинскую армию пополнят 200 единиц военной техники
6
Порошенко пообещал не допустить повторения ошибок прошлого
7
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама