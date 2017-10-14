Россиянка Первушина получила wild card на турнир "ВТБ Кубок Кремля"

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ТАСС, 14 октября. Россиянка Олеся Первушина получила wild card (специальное приглашение) от организаторов "ВТБ Кубка Кремля" и примет участие в турнире. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Ранее wild card также был предоставлен другой российской теннисистке Марии Шараповой.
17-летняя Первушина в 2016 году дошла до полуфинала юниорских турниров серии Большого шлема: Открытого чемпионата Франции и Уимблдона. Всего за свою карьеру она выиграла четыре турнира Международной федерации тенниса (ITF). Последний раз она побеждала в августе 2016 года на турнире в немецком Лейпциге.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.