Балахничев назвал незначительным фактом лишение почетного членства в совете ЕАА

Павлюченкова сыграет с Гавриловой в финале турнира WTA в ГонконгеСпорт 14 октября, 12:44
Шарапова сыграет с Рыбариковой в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 14 октября, 12:40
Балахничев назвал незначительным фактом лишение почетного членства в совете ЕААСпорт 14 октября, 12:39
Хачанов сыграет с Селой в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 14 октября, 12:33
Путин пожелал участникам турнира "ВТБ Кубок Кремля" победного настроя и удачиСпорт 14 октября, 12:18
Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля": официальная жеребьевка. ВидеотрансляцияСпорт 14 октября, 12:15
Глава ПСЖ может использовать дипломатический иммунитет, чтобы уйти от преследования ФИФАСпорт 14 октября, 12:03
Балахничев лишился почетного членства в совете Европейской легкоатлетической ассоциацииСпорт 14 октября, 11:49
Памятная доска, посвященная трагедии на матче с "Харлемом", появится на арене ФК "Спартак"Спорт 14 октября, 11:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Валентин Балахничев спокойно воспринял исключение из числа почетных членов совета Европейских легкоатлетических ассоциаций (ЕАА). Об этом он рассказал ТАСС.
Совет ЕАА в субботу единогласно решил исключить Балахничева из числа почетных членов.
"Это мелочь в рамках общих решений, я отношусь к этому совершенно спокойно. Единогласно? Потому что они голосовали открыто. Мне кажется, это очередная глупость, думаю, это решение носило технический характер, и вообще не было смысла выносить это на общее голосование", - прокомментировал решение Балахничев.
"Пусть играют в эти игры, это их уровень. Удивило - нет, огорчило - да. Но я это пережил", - добавил он.
"Обычно, кстати, для таких экзекуций выбирают такие прекрасные дни как пятница, суббота или праздники, так и на этот раз, - отметил собеседник ТАСС. - Все сделано красиво. Спасибо за доброе отношение".
В январе 2016 года комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике пожизненно отстранила Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России Алексея Мельникова от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Балахничева признали виновным в том, что по договоренности с Мельниковым и другими лицами он решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую легкоатлетку Лилию Шобухову, нарушившую антидопинговые правила, если она заплатит за их молчание. Он также не сообщил в IAAF, что Шобухова перевела деньги Мельникову за продолжение выступлений. Кроме того, ему вменяли в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде-2012 и Чикагском марафоне - 2012.