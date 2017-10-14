Следующий конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации пройдет в 2019 году в Праге

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Следующий конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) пройдет в 2019 году в Праге. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул.
В Вильнюсе в субботу проходит конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации. На нем рассматривается ряд организационных вопросов. Одним из пунктов повестки были выборы города, где пройдет следующий конгресс организации. Кандидатами были Прага, Тбилиси и Фуншал.
"Делегаты конгресса большинством голосов выбрали Прагу", - заметил Гоцул.
За Прагу отдали свои голоса 26 делегатов, за Тбилиси - 20, за Фуншал - 1.