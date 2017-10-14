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Следующий конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации пройдет в 2019 году в Праге

Спорт
14 октября, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

На проведение мероприятия также претендовали Тбилиси и Фуншал

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Следующий конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) пройдет в 2019 году в Праге. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул.

В Вильнюсе в субботу проходит конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации. На нем рассматривается ряд организационных вопросов. Одним из пунктов повестки были выборы города, где пройдет следующий конгресс организации. Кандидатами были Прага, Тбилиси и Фуншал.

"Делегаты конгресса большинством голосов выбрали Прагу", - заметил Гоцул.

За Прагу отдали свои голоса 26 делегатов, за Тбилиси - 20, за Фуншал - 1.

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