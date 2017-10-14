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Павлюченкова сыграет с Гавриловой в финале турнира WTA в Гонконге

Спорт
14 октября, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

В полуфинале Павлюченкова, "посеянная" на турнире под шестым номером, победила китаянку Ван Цян

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Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге. Общий призовой фонд турнира составляет $425 тысяч.

В полуфинальном матче Павлюченкова, "посеянная" на турнире под шестым номером, победила китаянку Ван Цян со счетом 6:3, 6:4.

Финальный матч турнира пройдет в воскресенье.

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