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Тарпищев: Шарапова может испытать проблемы с адаптацией после перелета в Москву из Китая

Спорт
14 октября, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Глава Федерации тенниса России рассчитывает, что участие россиянки в турнире "ВТБ Кубок Кремля" привлечет на трибуны "Олимпийского" немало болельщиков

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова может столкнуться с проблемами адаптации на старте "ВТБ Кубка Кремля" в Москве после долгого перелета из Китая, где она завершает выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Тяньцзине. Таким мнением на пресс- конференции в ТАСС поделился президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Накануне стало известно, что Шарапова примет участие в соревнованиях в "Олимпийском", она получила wild card ("специальное приглашение"). Россиянка впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA - в Тяньцзине. Решающий матч пройдет в воскресенье, а на "ВТБ Кубке Кремля" Шарапова стартует во вторник матчем со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

"Я считаю, что режим у Марии сейчас относительно удачный, беспокоит только перелет после финала турнира в Тяньцзине и пятичасовая разница во времени, - отметил Тарпищев. - В плане адаптации ей может быть сложно".

Шарпищев отметил, что травма Шараповой в нынешнем сезоне несколько выбила ее из колеи. "Конечно, мы рассчитывали, что Мария в этом году будет ближе к первой двадцатке, чтобы "сеяться" на турнирах, но травма выбила ее из колеи. Сейчас она вынуждена играть все подряд, чтобы как можно дальше забраться в рейтинге. В данном случае была опасность в том, что она играет три турнира подряд и в психологическом плане может не выдержать физические нагрузки, но нам несколько повезло, что на последнем турнире у нее достаточно щадящая "сетка" и она достаточно легко вышла в финал", - рассказал Тарпищев.

Глава ФТР рассчитывает, что участие Шараповой в турнире привлечет на трибуны "Олимпийского" немало болельщиков. "Мы всегда с осторожностью относимся к приезду игроков, учитывая травматизм. Предполагалось, что Мария приедет, но мы не хотели рисковать и подводить болельщиков - были прецеденты, когда люди отказывались в последний момент. Думаю, если Шарапова адаптируется и пройдет в заключительную фазу соревнований, "Олимпийский" будет полон", - подчеркнул глава ФТР.

"Кубок Кремля" пройдет в "Олимпийском" с 14 по 22 октября.

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