Призовые за победу на этапе КМ по лыжным гонкам снизятся с €13 до €8,7 тыс.

ФТАР: ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в прежние сроки из-за желания Швеции провести турнирСпорт 14 октября, 15:22
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый. ОнлайнОбщество 14 октября, 14:55
ЧЕ-2018 по тяжелой атлетике пройдет весной, сборная РФ пропустит его из-за дисквалификацииСпорт 14 октября, 14:42
Наина Ельцина представила на Франкфуртской книжной ярмарке мемуары "Личная жизнь"Общество 14 октября, 14:30
Шарапова назвала свою соперницу по финалу турнира WTA в Китае "голодной" и мотивированнойСпорт 14 октября, 13:50
Матвиенко: лишение РФ права голоса в СЕ говорит о необходимости перемен в организацииПолитика 14 октября, 13:46
Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждениеОбщество 14 октября, 13:44
Как волонтеры в Сочи встречают гостей Всемирного фестиваля молодежиОбщество 14 октября, 13:22
Веснина: решение не играть в паре с Макаровой на турнире "ВТБ Кубок Кремля" далось тяжелоСпорт 14 октября, 13:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 октября. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уменьшила сумму призовых денег, положенных за победу на этапе Кубка мира и многодневке "Тур де Ски". Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Ранее на заседании исполнительного комитета FIS в Цюрихе был утвержден новый формат распределения призовых, основанный на предложениях самих лыжников. Теперь призовые будет получать большее число спортсменов. €35 тыс. будут распределятся среди лыжников, вошедших в топ-20.
За победу на этапе лыжник получит €8,7 тыс., тогда как ранее он заработал бы €13 тыс. За второе место положено €6,5 тыс. (ранее - €8,7 тыс.), за третье - €4,3 тыс. (не изменилось).
За победу на "Тур де Ски" полагаются призовые в размере €47 тыс. (ранее - €84,8 тыс.), за второе место - €34,7 тыс. (ранее - €43,4 тыс.), третье - €23,4 тыс. (ранее - €26 тыс.).
Кубок мира по лыжным гонкам начнется 24 ноября. Первый этап пройдет в финской Руке. Заключительный этап пройдет с 16 по 18 марта в шведском Фалуне.