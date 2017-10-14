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Призовые за победу на этапе КМ по лыжным гонкам снизятся с €13 до €8,7 тыс.

Спорт
14 октября, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Ранее на заседании исполнительного комитета FIS в Цюрихе был утвержден новый формат распределения призовых, основанный на предложениях самих лыжников

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ТАСС, 14 октября. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уменьшила сумму призовых денег, положенных за победу на этапе Кубка мира и многодневке "Тур де Ски". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Ранее на заседании исполнительного комитета FIS в Цюрихе был утвержден новый формат распределения призовых, основанный на предложениях самих лыжников. Теперь призовые будет получать большее число спортсменов. €35 тыс. будут распределятся среди лыжников, вошедших в топ-20.

За победу на этапе лыжник получит €8,7 тыс., тогда как ранее он заработал бы €13 тыс. За второе место положено €6,5 тыс. (ранее - €8,7 тыс.), за третье - €4,3 тыс. (не изменилось).

За победу на "Тур де Ски" полагаются призовые в размере €47 тыс. (ранее - €84,8 тыс.), за второе место - €34,7 тыс. (ранее - €43,4 тыс.), третье - €23,4 тыс. (ранее - €26 тыс.).

Кубок мира по лыжным гонкам начнется 24 ноября. Первый этап пройдет в финской Руке. Заключительный этап пройдет с 16 по 18 марта в шведском Фалуне.

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