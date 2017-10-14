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Хоккеист "Колорадо" Маккинон получил травму глаза

Спорт
14 октября, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

В первом периоде канадский нападающий "Анахайма" Дерек Грант высоко поднятой клюшкой попал форварду "Колорадо" в глаз

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Натан Маккиннон получил травму глаза в матче регулярного чемпионата против "Анахайма". Об этом сообщает "Газета.Ru".

В ночь на субботу "Колорадо" на своем льду обыграло "Анахайм" со счетом 3:1.

В первом периоде канадский нападающий "Анахайма" Дерек Грант высоко поднятой клюшкой попал форварду "Колорадо" в глаз. После этого инцидента Маккинон с кровью на лице покинул лед и не смог продолжить встречу. Судьи не зафиксировали нарушения в этом эпизоде.

В текущем сезоне Маккинон провел пять матчей в чемпионате НХЛ, отдав четыре результативные передачи. "Колорадо" лидирует в таблице Западной конференции.

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