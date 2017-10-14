"Севилья" проиграла "Атлетику" в преддверии матча ЛЧ против "Спартака"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Севилья" проиграла "Атлетику" из Бильбао со счетом 0:1 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Мяч на 43-й минуте забил Микель Бекра.

В турнирной таблице "Севилья" занимает второе место, набрав 16 очков и пять баллов проигрывая лидеру "Барселоне". "Атлетик" с 11 очками идет восьмым.

В следующем туре севильцы 21 октября в гостях сыграют с "Валенсией", "Атлетик" на следующий день также на выезде встретится с "Леганесом".

"Севилья" 17 октября в Москве проведет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Спартака".