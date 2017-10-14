Агент македонца Яховича подтвердил, что зимой футболист может перейти в российский клуб

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий турецкого "Гезтепе" и сборной Македонии по футболу Адис Яхович зимой может перейти в один из российских клубов. Об этом ТАСС сообщил агент 30-летнего игрока Сержан Еремич.

В пятницу турецкий портал Yeni Asir сообщил, что интерес к форварду проявляет московский ЦСКА и армейский клуб уже начал контактировать с руководством "Гезтепе". Интерес к нападающему также проявляют местные "Бешикташ" и "Антальяспор".

"Интерес со стороны российских клубов подтвердить могу, но, само собой, называть конкретные пока не готов, - подтвердил Еремич. - На данный момент очевидно, что Яхович является одним из лучших форвардов в Турции, и он привлекает интерес многих клубов. Его контракт истекает следующим летом, и зимой мы будем думать, как будет лучше для карьеры".

Яхович перешел в "Гезтепе" в августе 2016 года и помог команде выйти в высший дивизион чемпионата страны, забив 23 мяча в 33 матчах. После семи туров текущего чемпионата "Гезтепе" с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, а на счету Яховича семь мячей. До перехода в турецкий клуб нападающий на протяжении двух сезонов выступал за самарские "Крылья Советов" и забил 15 мячей в 41 встрече. В составе сборной Македонии Яхович провел 15 игр (3 гола).

ЦСКА в 12 матчах чемпионата России текущего сезона забил 14 раз, из них пять мячей пришлись на нападающих - Витиньо (3), Тимура Жамалетдинова (1) и Аарона Оланаре (1).