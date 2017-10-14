Шунин: "Динамо" могло забить "СКА-Хабаровску" больше, но немного не повезло

ХИМКИ /Московская область/, 14 октября. /ТАСС/. Футболисты "Динамо" могли забить "СКА-Хабаровску" больше двух голов, но не хватило везения. Такое мнение журналистам высказал вратарь бело-голубых Антон Шунин.

В субботу московское "Динамо" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу на своем поле обыграло "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0.

"Сегодня мы действовали как одно целое, и мне приятно было находиться на поле. У нас многое получалось, и это здорово. Если говорить по игре, то "Динамо" могло забивать СКА гораздо больше, но немного не повезло. Главное теперь - продолжить в том же духе", - сказал Шунин.

Также 30-летний вратарь "Динамо" отметил, что назначение Дмитрия Хохлова на пост главного тренера добавило команде эмоций. "Не хочу раскрывать секреты тренировочного процесса. Могу лишь сказать, что Хохлов добавил эмоционального всплеска команде. Все рвутся на поле, пытаются что-то доказать. Думаю, что если выходить на каждый матч с таким настроем, то победы станут далеко не редкостью", - отметил Шунин.

Защитник "СКА-Хабаровска" Александр Пуцко отметил, что "Динамо" удалось победить за счет хороших оборонительных действий во втором тайме. "Обидное поражение, но могу сказать, что соперник заслужил победу. Мы провалили первый тайм, а в начале второй половины встречи грубо ошибались в обороне. Могли использовать свои моменты, но подвела реализация, а главное - "Динамо" показало хорошую и грамотную игру в обороне", - сказал Пуцко.

"Динамо" поднялось на 13-е место в таблице чемпионата России, в активе бело-голубых 13 очков. "СКА-Хабаровск" опустился на 15-ю позицию, у команды осталось 11 очков. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с казанским "Рубином". "СКА-Хабаровск" на своем поле примет "Уфу". Обе встречи пройдут 21 октября.