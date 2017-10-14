ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв "Автомобилист"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (14-я минута), Грег Скотт (47) и Кирилл Капризов (55), у проигравших отличились Евгений Чесалин (3) и Никита Трямкин (17). Для ЦСКА эта победа стала седьмой подряд в матчах КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав 43 очка в 19 матчах, "Автомобилист" на Востоке с 36 очками после 21 игры идет четвертым.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с челябинским "Трактором", "Автомобилист" примет ханты-мансийскую "Югру". Обе встречи пройдут 16 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

"Авангард" (Омск) - "Амур" (Хабаровск) - 0:1;

"Барыс" (Астана) - "Куньлунь" (Пекин) - 4:3;

"Трактор" (Челябинск) - "Слован" (Братислава) - 2:1;

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:3;

"Металлург" (Магнитогорск) - "Витязь" (Подольск) - 3:1.