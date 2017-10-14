Гандболисты "Чеховских медведей" потерпели пятое поражение подряд в Лиге чемпионов

ТАСС, 14 октября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" проиграл македонскому "Металлургу" со счетом 26:32 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Московской области проиграл пять матчей подряд и без набранных очков располагается на последнем месте в группе D, "Металлург" с пятью очками поднялся на третью строчку.

В следующем туре "Чеховские медведи" и "Металлург" вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет 5 ноября в Македонии.